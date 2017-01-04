日韩经济指标预测--1月5日-1月12日****

中国债市动态：现券及国债期货早盘窄幅震荡，人民币升值提振情绪
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月2日当周 1月5日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超2,167 外资投资日本股票(亿日圆) 买超1,141 1月6日(五) 0000 日本加班工资 11月 -- -1.4% 1月9日当周 1月9日(一) 暂无重要经济数据预定公布 1月10日(二) 0500 日本消费者信心指数 12月 -- 40.9 2300 韩国失业率 12月 -- 3.6% 2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,193 1月11日(三) 0300 韩国出口价格(较上年同期) 12月 -- +3.8% 进口价格(较上年同期) -- +3.6% 0500 日本同时指标 11月 -- +1.4 领先指标 -- +1.0 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 12月 -- +2.4% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 11月 -- 盈余17,199 1月12日(四) 0300 韩国L货供额 11月 -- +7.6% 0800 日本服务业景气判断指数 12月 -- 52.5 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。
路透上海5月25日 - 中国银行间市场周四资金面整体仍偏松，不过早盘隔夜回购加权利 率跌幅均较上日放缓，七天转升。交易员表示，跨月资金需求有所升温，月末及端午小长假 在即，连续宽松数日的短期流动性或趋收敛。 上海一券商交易员称，隔夜资金价格变化不大，七天期品种今起跨月，需求上升明显， “量上去了，利率目前还看上去的不多。” “存款类机构有限价，小银行借七天可能有点压力；但总体来说要跨月也不难借，我们 想出点贵的还出不了呢，”上海一险资交易员称。 华北一银行交易员认为，“这次跨月还好吧，现在大家主要怕的是跨季。” 中国央行公开市场周四将进行总额700亿元人民币的逆回购操作，完全对冲当日到期量 ，结束此前两日净回笼。其中七天期600亿元，14天期100亿元，中标利率持平。 上述券商交易员指出，今日公开市场操作中，七天逆回购比重明显上升，有助于满足市 场的跨月流动性需求。不过这也并不值得市场乐观，“虽然没再回笼了，毕竟也没投放”。 Shibor(上海银行间同业拆放利率)方面
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