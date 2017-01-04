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市场报道 | 2017年 1月 5日 星期四 07:02 BJT

美国个股：波音737MAX 8飞机赢得88亿美元订单，但仍未达公司目标

周三公布的订单包括，美国通用电气(奇异,GE) 旗下商用飞机租赁与融资部门Capital Aviation Services(GECAS)预订的75架波音737 MAX 8s，标价82.5亿美元。

波音称，其它订单来自捷克最大的航空公司Travel Service，标价5.5亿美元；Travel Service以SmartWings的名称运营。

波音发言人未予置评，称1月25日公布第四季业绩前为静默期。

波音已收到逾3,400个波音737 MAX订单。预计第一架737 MAX将于2017年上半年交付。

波音股价终场收高1.05%，报158.62美元。截至周二收盘，过去12个月公司股价上涨11.7%；标普500指数 上涨12.2%。(完)

(编译 李婷仪/王琛；审校 戴素萍/龚芳)
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