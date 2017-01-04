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债券 | 2017年 1月 5日 星期四 07:57 BJT

美国债市：投资者的长期公债净空头降至11月来最低--摩根大通

路透纽约1月4日 - 摩根大通周三公布的一份调查显示，美国长期公债净空头缩减至11月底以来最低水准，因在债市近期下跌后，出现欲低接的投资者。

分析师称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月14日上调短期利率0.25个百分点后，美国10年期公债收益率(殖利率) 触及2.64%，创2014年9月以来最高，之后部分基金经理在12月下半月就加速购买美债。

长期美国公债配比高于自家投资组合基准的“多头”投资者占到了11%，与摩根大通12月12日公布的上次调查结果一样。

摩根大通调查访问的客户包括债券基金经理、中央银行和主权财富基金。

长期美国公债配比低于投资组合基准的“空头”投资者占比从三周前的39%减至20%。

空头与多头占比之差(净空头)为9个百分点，创11月28日以来最低水准。12月12日公布的调查结果则为28个百分点，是2015年6月28日以来最高水准。

摩根大通的调查还显示，持中性立场的投资者占比从12月12日的50%增至69%。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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