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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 07:53 BJT

金砖国家：1月4日股汇市收盘纵览

路透1月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月4日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.35%，报871.45点。

中国股市：沪综指放量收创近一个月新高，汇率企稳令风险偏好上升

中国汇市：人民币量缩价升，离岸CNH大涨提供走升动能

香港股市：略收跌中止四日连涨，美元走强加剧资本外流忧虑

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巴西股市：下跌，交易员对过去几个月表现强劲的绩优股获利了结。指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.36%，报61,589.057点。

巴西汇市：巴西雷亚尔涨逾1%，连续第二日走高；分析师认为雷亚尔是最不容易受到特朗普政策负面影响的新兴市场货币之一。雷亚尔兑美元 收报3.2177/83，上日收报3.2609/24。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.67%，报43,963.22点；大盘综合指数 收盘下跌0.51%，报50,760.24点。

南非汇市：兰特兑美元走坚，因美元兑一篮子货币走软

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印度股市：收盘基本持平。本月稍后企业将开始公布业绩，政府在2月初还将发布年度预算，从而令市场情绪谨慎，抵消了全球经济数据乐观带来的向好人气。BSE指数 收盘微跌0.04%，报26,633.13点；NSE指数 收盘下跌0.02%，报8,190.5点。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.045，上日收报68.325。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.06%，报1,176.69点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.92%，报616.25点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.73%，报60.46；卢布兑欧元 升值0.07%，报63.3675。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)
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