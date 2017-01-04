金砖国家：1月4日股汇市收盘纵览

中国债市动态：现券及国债期货早盘窄幅震荡，人民币升值提振情绪
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。
路透1月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月4日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.35%，报871.45点。
中国股市：沪综指放量收创近一个月新高，汇率企稳令风险偏好上升
中国汇市：人民币量缩价升，离岸CNH大涨提供走升动能
香港股市：略收跌中止四日连涨，美元走强加剧资本外流忧虑
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巴西股市：下跌，交易员对过去几个月表现强劲的绩优股获利了结。指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.36%，报61,589.057点。
巴西汇市：巴西雷亚尔涨逾1%，连续第二日走高；分析师认为雷亚尔是最不容易受到特朗普政策负面影响的新兴市场货币之一。雷亚尔兑美元 收报3.2177/83，上日收报3.2609/24。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.67%，报43,963.22点；大盘综合指数 收盘下跌0.51%，报50,760.24点。
南非汇市：兰特兑美元走坚，因美元兑一篮子货币走软
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印度股市：收盘基本持平。本月稍后企业将开始公布业绩，政府在2月初还将发布年度预算，从而令市场情绪谨慎，抵消了全球经济数据乐观带来的向好人气。BSE指数 收盘微跌0.04%，报26,633.13点；NSE指数 收盘下跌0.02%，报8,190.5点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.045，上日收报68.325。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.06%，报1,176.69点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.92%，报616.25点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.73%，报60.46；卢布兑欧元 升值0.07%，报63.3675。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。
路透上海5月25日 - 中国银行间市场周四资金面整体仍偏松，不过早盘隔夜回购加权利 率跌幅均较上日放缓，七天转升。交易员表示，跨月资金需求有所升温，月末及端午小长假 在即，连续宽松数日的短期流动性或趋收敛。 上海一券商交易员称，隔夜资金价格变化不大，七天期品种今起跨月，需求上升明显， “量上去了，利率目前还看上去的不多。” “存款类机构有限价，小银行借七天可能有点压力；但总体来说要跨月也不难借，我们 想出点贵的还出不了呢，”上海一险资交易员称。 华北一银行交易员认为，“这次跨月还好吧，现在大家主要怕的是跨季。” 中国央行公开市场周四将进行总额700亿元人民币的逆回购操作，完全对冲当日到期量 ，结束此前两日净回笼。其中七天期600亿元，14天期100亿元，中标利率持平。 上述券商交易员指出，今日公开市场操作中，七天逆回购比重明显上升，有助于满足市 场的跨月流动性需求。不过这也并不值得市场乐观，“虽然没再回笼了，毕竟也没投放”。 Shibor(上海银行间同业拆放利率)方面
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