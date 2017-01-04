版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 07:58 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月5日

* 头版头条:

--今年首次并购重组审核即现“被否”案例，金利科技 发行股份购买资产未获通过。专家认为，上市公司在筹划重大资产重组前应做好充分准备，对于重组相关信息应当充分披露，股权结构应当清晰，盈利预测应当具有可实现性。

* 其他:

--富达国际旗下的外商独资企业--富达利泰获得由中国证券投资基金业协会颁授的私募证券投资基金管理业务资格，成为外资资产管理业内首家获得该项资格的公司。

--保监会发布《保险公司合规管理办法》，将于2017年7月1日起施行；《办法》修订内容主要包括明确“三道防线”的合规管理框架，加强合规的外部监督等。

--光大证券全球首席经济学家、研究所所长彭文生表示，预计中国2017年经济增速前高后低，全年或为6.5%。如果去产能效果明显，未来一两年的通胀压力将超预期，货币政策将被迫紧缩，结果是房价下调终究不可避免，金融周期进入下半场。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐