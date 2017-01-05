英国经济：2016年汽车销量再创新高，但今年新车注册数料降--初步数据

标题新闻：美国4月商品贸易收支初值为逆差675.5亿美元，趸售库存减少0.3%
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路透伦敦1月5日 - 行业初步数据周四显示，尽管外界担心英国公投退欧可能打击需求，但2016年英国新车销售仍创新高达到270万辆；不过有迹象表明新车注册数量今年将减少。
2016年全年英国新车销售超越2015年创下的263万辆前高纪录，并无视部分分析师对6月23日公投结果将导致2016年销售重挫的预期。
然而英国汽车生产商与经销商协会(SMMT)称，受车行需求在近一年来首次减少所累，12月新车需求下降逾1%，是近五年来第三次同比减少。
自英国公投退欧以来，消费者支出就是经济增长的主要动力；商用需求上升在12月前都弥补了4月以来每个月都出现的个人消费者汽车销量下滑。
SMMT表示，预期今年新车注册数量降5%，因越来越难继续改写销售纪录，且英镑贬值也可能影响需求。SMMT将在0900GMT公布完整数据。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p