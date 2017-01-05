英国经济：2016年汽车销量再创新高，但今年新车注册数料降--初步数据

路透伦敦1月5日 - 行业初步数据周四显示，尽管外界担心英国公投退欧可能打击需求，但2016年英国新车销售仍创新高达到270万辆；不过有迹象表明新车注册数量今年将减少。

2016年全年英国新车销售超越2015年创下的263万辆前高纪录，并无视部分分析师对6月23日公投结果将导致2016年销售重挫的预期。

然而英国汽车生产商与经销商协会(SMMT)称，受车行需求在近一年来首次减少所累，12月新车需求下降逾1%，是近五年来第三次同比减少。

自英国公投退欧以来，消费者支出就是经济增长的主要动力；商用需求上升在12月前都弥补了4月以来每个月都出现的个人消费者汽车销量下滑。