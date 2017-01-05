《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透1月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7547港 元 ) 美国股市周三收高，道琼工业指数 收高60.4点，或0.3%，至19,942.16点，此前美国联邦储备理事 会(FED/美联储)公布的12月会议记录显示，决策者担心美国当选总统特朗普的财政政策将促进经济加速成长 ，联储可能需要以更快的步伐升息，抑压通胀。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 127.200 1.29 17330 9.864 0.65 中国铝业 10.530 1.94 8936 3.266 0.19 中国移动 53.410 1.02 116599 82.836 0.71 中国人寿 13.320 0.23 107624 20.659 0.28 中石油 74.780 0.04 30318 5.799 1.20 中石化 71.920 -0.18 19313 5.577 1.04 汇丰控股 41.280 0.95 1398653 64.023 0.90 中电信 47.360 0.92 9429 3.673 1.17 中国联通 11.770 0.09 74916 9.127 0.30 兖州煤业 6.830 1.19 4171 5.296 -0.07 华能国际 26.280 0.34 9492 5.095 0.29 南方航空 27.250 3.97 11792 4.226 2.58 东方航空 23.750 2.77 9455 3.683 3.18 中芯国际 7.550 -0.13 69207 1.171 -89.92 （完） (整理 梁慧仪)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。