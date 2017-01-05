《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月5日

路透1月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7547港 元 ) 美国股市周三收高，道琼工业指数 收高60.4点，或0.3%，至19,942.16点，此前美国联邦储备理事 会(FED/美联储)公布的12月会议记录显示，决策者担心美国当选总统特朗普的财政政策将促进经济加速成长 ，联储可能需要以更快的步伐升息，抑压通胀。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 127.200 1.29 17330 9.864 0.65 中国铝业 10.530 1.94 8936 3.266 0.19 中国移动 53.410 1.02 116599 82.836 0.71 中国人寿 13.320 0.23 107624 20.659 0.28 中石油 74.780 0.04 30318 5.799 1.20 中石化 71.920 -0.18 19313 5.577 1.04 汇丰控股 41.280 0.95 1398653 64.023 0.90 中电信 47.360 0.92 9429 3.673 1.17 中国联通 11.770 0.09 74916 9.127 0.30 兖州煤业 6.830 1.19 4171 5.296 -0.07 华能国际 26.280 0.34 9492 5.095 0.29 南方航空 27.250 3.97 11792 4.226 2.58 东方航空 23.750 2.77 9455 3.683 3.18 中芯国际 7.550 -0.13 69207 1.171 -89.92 （完） (整理 梁慧仪)