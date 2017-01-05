《中国报摘》--其他报纸重要消息1月5日

--记者获悉，工信部今年将加强对转售业务资费管理以及批发价格等方面的监督指导。在工信部指导下，中国联通 已经启动了资费新政的试点工作，新资费政策有望提升虚拟运营商的盈利能力。

--数据显示，截至1月4日共有110只新基金在售，处于历史最高峰值水平。业内人士称，这主要是因为监管层近期加强了对“批而未发”基金的监管，促使基金公司加快新基金批文“去库存”；委外资金约定新发产品陆续进入发行也是导致发行密集的一个原因。