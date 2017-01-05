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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 08:23 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月5日

**上海证券报**

--记者获悉，工信部今年将加强对转售业务资费管理以及批发价格等方面的监督指导。在工信部指导下，中国联通 已经启动了资费新政的试点工作，新资费政策有望提升虚拟运营商的盈利能力。

**证券时报**

--中国保险资产管理业协会发布的统计数据显示，截至2016年末，保险资产管理机构合计注册备案金额达到16,524.89亿元；不动产领域投资规模最高，累计达4,800.92亿元。

--数据显示，截至1月4日共有110只新基金在售，处于历史最高峰值水平。业内人士称，这主要是因为监管层近期加强了对“批而未发”基金的监管，促使基金公司加快新基金批文“去库存”；委外资金约定新发产品陆续进入发行也是导致发行密集的一个原因。

--港交所资料显示，广州农商行已于昨日提交上市预披露文件，成为第三家向港交所提出IPO申请的境内农商行。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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