《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月5日

*工商时报：

--由于原物料价格上涨，且产品价格超跌已久，龙头厂大陆三安光电 已通知客户端，调涨部分晶片品项价格达8%；台湾大厂晶电 去年中为反映成本，也曾抬高报价20-40%，今年是否会再涨将视供需状况而定。

--外资累积净汇入金额去年底跌破2,000亿美元大关。据金管会最新统计，2016年12月外资净流出19.48亿美元，从10月开始，外资已连续三个月净汇出，累计净汇出金额71.49亿美元，且去年12月底外资累计净汇入金额已降到1,993.72亿美元，创去年6月以来新低数字。

*经济日报：

--国发会昨天在行政院会报告当前经济情势，提出今年四大经济风险；国发会并指出，财政政策将取代货币政策，成为各国刺激经济成长的主要工具。行政院长林全指示尽速推动结构转型和基础建设投资，提升经济成长动能。

--号称全球版肥咖FATCA的共同申报准则(CRS)影响力扩大，许多国家开始合作交换税务资讯，涉嫌洗钱、逃漏税的富人、台商要小心了。资诚会计师陈丽媛4日表示，有87国家已签署多边协定，确保该收到的税都要收到。今年起，香港已开始执行严格帐户审查，包括薪资、保险、证券等帐户，中国可能于半年内开始进行。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。