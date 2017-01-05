《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
*工商时报：
--由于原物料价格上涨，且产品价格超跌已久，龙头厂大陆三安光电 已通知客户端，调涨部分晶片品项价格达8%；台湾大厂晶电 去年中为反映成本，也曾抬高报价20-40%，今年是否会再涨将视供需状况而定。
--外资累积净汇入金额去年底跌破2,000亿美元大关。据金管会最新统计，2016年12月外资净流出19.48亿美元，从10月开始，外资已连续三个月净汇出，累计净汇出金额71.49亿美元，且去年12月底外资累计净汇入金额已降到1,993.72亿美元，创去年6月以来新低数字。
*经济日报：
--国发会昨天在行政院会报告当前经济情势，提出今年四大经济风险；国发会并指出，财政政策将取代货币政策，成为各国刺激经济成长的主要工具。行政院长林全指示尽速推动结构转型和基础建设投资，提升经济成长动能。
--号称全球版肥咖FATCA的共同申报准则(CRS)影响力扩大，许多国家开始合作交换税务资讯，涉嫌洗钱、逃漏税的富人、台商要小心了。资诚会计师陈丽媛4日表示，有87国家已签署多边协定，确保该收到的税都要收到。今年起，香港已开始执行严格帐户审查，包括薪资、保险、证券等帐户，中国可能于半年内开始进行。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。