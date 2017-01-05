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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 08:31 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月5日-1月12日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。    
 日期   时间   国家      规模     发行细节
 1/5           英国               标售票息1¾%、2037年到期公债
 1/5           日本               标售三个月期贴现国库券
 1/5           日本               标售10年期公债
 1/5           西班牙             标售公债
 1/6           日本               标售六个月期贴现国库券
 1/10          美国               发售三年期公债
 1/10          英国               标售票息0 1/8%、2046年到期的通胀保值
                                  公债
 1/11          美国               发售10年期公债
 1/11          德国               标售10年期联邦公债
 1/11          日本               标售30年期公债
 1/12          美国               发售30年期公债
 1/12          英国               标售票息0½%、2022年到期公债
                                  
 1/12          日本               标售三个月期贴现国库券
                                  
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (整理 王颖；审校 戴素萍)
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