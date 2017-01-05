《全球主要国家债券发行预告》--1月5日-1月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/5 英国 标售票息1¾%、2037年到期公债 1/5 日本 标售三个月期贴现国库券 1/5 日本 标售10年期公债 1/5 西班牙 标售公债 1/6 日本 标售六个月期贴现国库券 1/10 美国 发售三年期公债 1/10 英国 标售票息0 1/8%、2046年到期的通胀保值 公债 1/11 美国 发售10年期公债 1/11 德国 标售10年期联邦公债 1/11 日本 标售30年期公债 1/12 美国 发售30年期公债 1/12 英国 标售票息0½%、2022年到期公债 1/12 日本 标售三个月期贴现国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (整理 王颖；审校 戴素萍)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。