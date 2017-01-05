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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 08:45 BJT

《中国重要政经日程》--1月5日-9月

=============================今日重要政经日程==========================

1月5日（周四）

*--上午10:00 商务部召开例行发布会，新闻发言人孙继文集中回应媒体近期关注问题。

=============================近期重要政经日程==========================

1月6日（周五）

--中共中央十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议召开，至8日。

1月7日（周六）

--第二十一届中国资本市场论坛在北京召开。

3月3日（周五）

--全国政协十二届五次会议在北京召开。

3月5日（周日）

--十二届全国人大五次会议在北京召开。

9月

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 沈燕)
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