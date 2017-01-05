中国债市动态：弱势延续现券收益率再涨，关注长期资金动向

路透上海1月5日 - 与国债期货同向，中国银行间债市周四现券延续弱势，10年国债和国开债等主要利率品种，早盘收益率震荡上行5-6个基点(bp)。流动性方面，目前短期无忧，但三个月至一年Shibor等长期资金指标出现明显上行，机构谨慎关注后市走向。

华中一银行交易员称，开盘10年国债等收益率即现小涨，后再扩大涨幅，“配合期货(下跌)了。”

他并透露，10年国债160023券最新成交已至3.235%以上，较上日收盘涨约6bp；同期限国开债160210收益率也涨至3.815%，幅度近5bp。

央行公开市场今日将仅进行100亿元人民币七天期逆回购操作，继28天期品种后，14天亦缺席。据此计算，单日净回笼1,400亿元。

流动性预期方面，有交易员指出，公开市场连续大规模净回笼，尽管对七天以内资金供给影响不大，但三个月以上Shibor开始出现明显上行，这是否意味着对更长期资金的预期收紧值得关注。

以三个月Shibor 为例，近期日涨幅最大在2个bp左右，今日涨幅为4.72bp；六个月和一年期亦涨约4bp。

新债发行市场上，进出口行上午招标的三、五和10年固息增发债，中标收益率分别为3.5618%、3.7452%和3.9042%；中债进出口行债到期收益率曲线 中，上述三个期限最新值为3.6024%、3.7708%和3.8941%。