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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 08:37 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元冲高，因市场脱手美元多仓

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    * 欧元兑美元来到1.0540，此前美元兑日圆引领美元普跌
    * 自美国大选以来，市场已建立大量美元多仓
    * 欧元兑美元阻力位于1.0562，即1.0700/1.0340走势的61.8%回档位
    (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 张涛)
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