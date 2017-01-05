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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 08:45 BJT

日本已公布经济指标--2017/1/5

经济指标                 时间     最新数据        前月/前季数      下次公布时间      预估值
                                                                        据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第三季        +0.3%  r           +0.2%  r        2月12日          --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)     12月        -0.6%              -0.4%           1月26日          --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)     11月        -0.4%              -0.4%           1月26日          --
 工业生产(m/m)                        11月        +1.5%  p            持平  r        1月17日          --
 失业率                               11月         3.1%  @            3.0%  @        1月30日          --
 贸易收支(亿日圆)                     11月    顺差1,525          顺差4,962           1月24日          --
 所有家庭实质支出(y/y)                11月        -1.5%              -0.4%           1月30日          --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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