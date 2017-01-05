《全球重要经济事件一览表》--1月5日-1月12日

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1月5日(四)

北京--中国商务部召开例行发布会，新闻发言人孙继文集中回应媒体近期关注问题(0200)。

伦敦--英国央行首席经济学家兼货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹在政府研究所(Institute for Government)发表演说(1300)。

1月6日(五)

北京--中共中央十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议召开，至8日。

芝加哥--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)参加由全美商业经济协会(NABE)和美国经济学会主办的小组讨论会，题为“美国和全球经济展望”(2030)。

巴尔的摩--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在马里兰银行家协会的经济展望论坛上，就“经济展望，2017年1月”发表演说(1800)。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参加全美商业经济协会(NABE)和美国经济学会主办的小组讨论会，题为“最初或最后手段的回应：在超低利率时代的央行策略”(1615)。

1月7日(六)

芝加哥--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加美国经济学会主办的小组讨论会，主题为“结束大而不能到”(1615)。

北京--第二十一届中国资本市场论坛。

1月9日(一)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济前景发表演说(1800)。

美国哈特福特--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在康涅狄格州工商会年度经济峰会和前景会议上发表讲话(1400)。

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社就货币政策发表讲话(1740)。

1月10日(二)

巴西--巴西央行货币政策会议。

1月11日(三)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

1月12日(四)

美国那不勒斯--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况和货币政策发表演说(1345)。

美国马尔文--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表演说(1330)。

纽约--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演说(1815)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦与全国教育界人士举行网络直播会议(2230)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执行委员会会议，并公布12月政策会议记录(1200)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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