企业并购：葡萄牙尚未做好出售Novo Banco银行的准备--报导

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透里斯本1月4日 - 葡萄牙新闻日报周三援引葡萄牙财长Mario Centeno称，葡萄牙现在还未做好出售Novo Banco银行的准备，政府不会向买家做出任何保证。Novo Banco银行前身是圣灵银行(BES)。
葡萄牙曾希望在2016年年底决定Novo Banco的出售事宜；该国央行负责进行出售，预计很快将根据所收到的投标向政府提出建议。
2017年8月是出售的最终截止日期。
上月四名消息人士告诉路透，中国民生金融控股有限公司、美国基金Apollo和Centerbridge，以及私募股权投资公司Lone Star正在竞购葡萄牙Novo Banco银行。
“(出售)谈判现在进入了关键时期，但这还没有结束，”Centeno在新闻日报周三发表的专访中称。
他表示央行将向政府报告与买家谈判的最新信息，还称：“这不一定是这一进程的终点，可能会根据收到的提议进行调整。”
葡萄牙斥资49亿欧元救助圣灵银行，保住了Novo Banco这家“好银行”，圣灵银行因其创始家族背负的沉重债务而破产。2015年，由于认为竞购方出价过低，Novo Banco的出售计划失败。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。