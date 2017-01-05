企业并购：葡萄牙尚未做好出售Novo Banco银行的准备--报导

路透里斯本1月4日 - 葡萄牙新闻日报周三援引葡萄牙财长Mario Centeno称，葡萄牙现在还未做好出售Novo Banco银行的准备，政府不会向买家做出任何保证。Novo Banco银行前身是圣灵银行(BES)。

葡萄牙曾希望在2016年年底决定Novo Banco的出售事宜；该国央行负责进行出售，预计很快将根据所收到的投标向政府提出建议。

2017年8月是出售的最终截止日期。

上月四名消息人士告诉路透，中国民生金融控股有限公司、美国基金Apollo和Centerbridge，以及私募股权投资公司Lone Star正在竞购葡萄牙Novo Banco银行。

“(出售)谈判现在进入了关键时期，但这还没有结束，”Centeno在新闻日报周三发表的专访中称。

他表示央行将向政府报告与买家谈判的最新信息，还称：“这不一定是这一进程的终点，可能会根据收到的提议进行调整。”

葡萄牙斥资49亿欧元救助圣灵银行，保住了Novo Banco这家“好银行”，圣灵银行因其创始家族背负的沉重债务而破产。2015年，由于认为竞购方出价过低，Novo Banco的出售计划失败。(完)