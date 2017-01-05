香港个股：蒙牛乳业以约19亿港元收购KKR和鼎晖持有的现代牧业股份

路透香港1月5日 - 中国主要乳制品生产企业--蒙牛乳业 周四宣布，将以代价约18.73亿港元（约2.415亿美元），收购由美国私募基金公司KKR 和鼎晖投资持有的约9.65亿股现代牧业 股份。完成后，蒙牛乳业在现代牧业的持股比例，将由现时的25.4%升至39.9%。

蒙牛乳业在公告称，将根据收购守则向现代牧业其余股东提出强制性现金要约，每股要约价为1.94港元或0.25美元，与公司向KKR和鼎晖收购股份作价一样。

每股收购价较现代牧业周三收盘价1.81港元溢价约7.2%。

现代牧业为中国最大奶牛养殖公司（以畜群规模计）及最大原料奶生产商。蒙牛乳业表示，增持现代牧业股权可加强公司在高端乳制品市场的定位、支持发展低温乳制品业务并进一步提升经营效益。

于要约结束后，蒙牛拟继续从事现代牧业的现有主要业务，并将审核现代牧业的业务经营及财务状况，以制定适合后者长期战略及业务规划。

由于已有现代牧业股东表示将不接纳要约，故蒙牛预期不能收购必要的现代牧业股份百分比，以致其须强制收购全部已发行现代牧业股份。因，要约完成后，蒙牛将会维持现代牧业的上市地位。

蒙牛乳业周三收报14.86港元。(完)

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