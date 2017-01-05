主要国家经济指标预测--1月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月6日(五) -- 中国外汇储备(万亿美元) 12月末 3.001 3.052 0000 日本加班工资 11月 -- -1.4% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 逆差5 逆差15.41 进口 -- +2.0% 出口 -- +1.0% 0700 德国工业订单(较前月) 11月 -2.3% +4.9% 0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 -0.6% +2.4% (较上年同期) -- -1.0% 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 11月 -- 赤字35 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 逆差49 逆差52 进口(亿欧元) -- 419.38 出口(亿欧元) -- 367.36 1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 -0.4% +1.1% (较上年同期) -- +2.4% 1000 欧元区企业景气指数 12月 0.44 0.42 经济景气指数 106.8 106.5 工业景气指数 负0.6 负1.1 服务业景气指数 12.2 12.1 消费者信心指数终值 负5.1 负6.1 消费者通胀预期指数 -- 6.3 生产者通胀预期指数 -- 4.8 1330 美国非农就业岗位(万人) 12月 增加17.8 增加17.8 民间就业岗位(万人) 增加17.0 增加15.6 制造业就业岗位(万人) 持平 减少0.4 政府部门就业岗位(万人) 增加0.7 增加2.2 失业率 4.7% 4.6% 平均时薪(较前月) +0.3% -0.1% 每周平均工时 34.4 34.4 劳动力就业参与率 -- 62.7% 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差425 逆差426 1330 加拿大就业岗位变动(万个) 12月 持平 增加1.07 失业率 6.9% 6.8% 就业参与率 -- 65.6% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差16.0 逆差11.3 出口(亿加元) -- 435.8 进口(亿加元) -- 447.1 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 -- 56.5 经季节调整PMI -- 56.8 1500 美国工厂订单(较前月) 11月 -2.2% +2.7% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.8% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 11月修正值 -- -4.6% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -6.6% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月5日(四) 0145 中国财新服务业采购经理人指数(PMI) 12月 53.4 -- 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.1% -- (较上年同期) 持平 持平 0900 意大利公共预算赤字与GDP之比 第三季 2.1% -- 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 56.2 54.7 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.3% +0.1% (较上年同期) +0.1% -0.1% 1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 12月 33,627 -- 1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 12月 增加15.3 增加17.0 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月31日当周 23.5 26.0 四周均值(万人) 25.675 -- 续请失业金人数(万人) 12月24日当周 211.2 -- 1330 加拿大工业产品价格(较前月) 11月 +0.3% -- (较上年同期) +1.4% -- 原材料价格(较前月) 11月 -2.0% -- (较上年同期) +4.1% -- 1445 美国Markit服务业PMI 12月终值 53.9 -- 综合PMI 54.1 -- 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 12月 57.2 56.6 企业活动分项指数 61.4 61.0 就业分项指数 53.8 -- 新订单分项指数 61.6 -- 投入物价分项指数 57.0 -- 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 卖超5,014 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超585 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪/于春红 审校 杜明霞)