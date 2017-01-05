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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 07:51 BJT

****主要国家经济指标预测--1月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值        前值

    1月6日(五)
     --  中国外汇储备(万亿美元)                      12月末     3.001        3.052
    0000 日本加班工资                                 11月        --         -1.4%
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                11月      逆差5    逆差15.41
                      进口                                        --         +2.0%
                      出口                                        --         +1.0%
    0700 德国工业订单(较前月)                         11月      -2.3%        +4.9%
    0700 德国实质零售销售(较前月)                     11月      -0.6%        +2.4%
                         (较上年同期)                             --         -1.0%
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                       11月        --        赤字35
    0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)               11月     逆差49       逆差52
              进口(亿欧元)                                        --        419.38
              出口(亿欧元)                                        --        367.36
    1000 欧元区零售销售(较前月)                       11月      -0.4%        +1.1%
                       (较上年同期)                               --         +2.4%
    1000 欧元区企业景气指数                           12月       0.44         0.42
               经济景气指数                                     106.8        106.5
               工业景气指数                                     负0.6        负1.1
               服务业景气指数                                 　 12.2         12.1
               消费者信心指数终值                               负5.1        负6.1
               消费者通胀预期指数                                 --           6.3
               生产者通胀预期指数                                 --           4.8
    1330 美国非农就业岗位(万人)                       12月   增加17.8     增加17.8
             民间就业岗位(万人)                              增加17.0     增加15.6
             制造业就业岗位(万人)                          　    持平      减少0.4
             政府部门就业岗位(万人)                           增加0.7      增加2.2
             失业率                                              4.7%         4.6%
             平均时薪(较前月)                                   +0.3%        -0.1%
             每周平均工时                                        34.4         34.4
             劳动力就业参与率                                     --         62.7%
    1330 美国国际贸易收支(亿美元)                     11月    逆差425      逆差426 
    1330 加拿大就业岗位变动(万个)                     12月       持平     增加1.07
               失业率                                            6.9%         6.8%
               就业参与率                                         --         65.6% 
    1330 加拿大贸易收支(亿加元)                       11月   逆差16.0     逆差11.3
               出口(亿加元)                                       --         435.8
               进口(亿加元)                                       --         447.1
    1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                12月        --          56.5
                   经季节调整PMI                                  --          56.8 
    1500 美国工厂订单(较前月)                         11月     -2.2%         +2.7%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --         +0.8%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)           11月修正值      --         -4.6%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --         +0.5%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --         -6.6%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --         +0.9%

    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值        预估值 
    
    1月5日(四)
    0145 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)            12月       53.4          --
    0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)              12月      -0.1%          --
                                (较上年同期)                     持平         持平
    0900 意大利公共预算赤字与GDP之比                 第三季      2.1%          -- 
    0930 英国Markit/CIPS服务业PMI                     12月       56.2         54.7 
    1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            11月       +0.3%       +0.1% 
                                  (较上年同期)                   +0.1%       -0.1% 
    1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)           12月      33,627         --  
    1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                12月    增加15.3    增加17.0
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           12月31日当周      23.5        26.0 
                 四周均值(万人)                                 25.675         -- 
                 续请失业金人数(万人)           12月24日当周     211.2         -- 
    1330 加拿大工业产品价格(较前月)                   11月       +0.3%         -- 
                         (较上年同期)                            +1.4%         -- 
               原材料价格(较前月)                     11月       -2.0%         -- 
                         (较上年同期)                            +4.1%         --
    1445 美国Markit服务业PMI                       12月终值       53.9         --  
                   综合PMI                                        54.1         -- 
    1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI             12月        57.2        56.6 
                          企业活动分项指数                        61.4        61.0 
                              就业分项指数                        53.8         -- 
                            新订单分项指数                        61.6         -- 
                          投入物价分项指数                        57.0         --
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周   卖超5,014         --
         外资投资日本股票(亿日圆)                              买超585         --
   (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪/于春红 审校 杜明霞)
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