《香港报摘》--经济日报1月5日

**头版头条**

--在美元指数转弱、监管层加强维稳人民币预期等因素下，昨晚离岸人民币兑美元连破8大关口，大涨逾760点子，一举升穿6.89关口，最高触及6.8815，升幅达1.1%，创近16个月来最大升幅。

**其他**

--继汇丰上调人民币存息后，渣打及中银香港 亦分别加息，永隆今起全綫加息，最高息率达5.1厘。业界指港银斗抢高息，底蕴是忧资金池骤缩。

--广州农村商业银行已向港交所 递交上市申请，并由中金、招商证券、建银国际及农银国际出任联席保荐人。（完）

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