《香港报摘》--经济日报1月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
**头版头条**
--在美元指数转弱、监管层加强维稳人民币预期等因素下，昨晚离岸人民币兑美元连破8大关口，大涨逾760点子，一举升穿6.89关口，最高触及6.8815，升幅达1.1%，创近16个月来最大升幅。
**其他**
--继汇丰上调人民币存息后，渣打及中银香港 亦分别加息，永隆今起全綫加息，最高息率达5.1厘。业界指港银斗抢高息，底蕴是忧资金池骤缩。
--广州农村商业银行已向港交所 递交上市申请，并由中金、招商证券、建银国际及农银国际出任联席保荐人。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。