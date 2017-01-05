全球金市：金价触及四周高位，因美元从高点回落

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
美元指数 下跌0.5%至102.170。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的12月会议记录显示，几乎所有联储决策者都认为，特朗普政府的财政刺激政策，可能促进经济加速成长。很多与会委员预计，联储将会以更快的步伐升息。
周三公布的调查显示，2016年结束时欧元区企业活动增速创五年半最快，因欧元走软在12月时刺激对欧元区商品和服务的需求。
周三公布的调查显示，日本12月制造业活动扩张速度创一年来最快。这是令人鼓舞的迹象，显示疲弱的经济可能正在重拾动能。
伊斯坦布尔交易所周三的数据显示，土耳其12月黄金进口从上年同期的4.65吨增加至36.7吨，为两年来最高月度水平。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓维持在813.87吨，自11月美国总统大选以来减少了大约14%。(完)
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(编译 王颖/王兴亚；审校 张若琪/张涛)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。