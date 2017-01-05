全球金市：金价触及四周高位，因美元从高点回落

美元指数 下跌0.5%至102.170。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的12月会议记录显示，几乎所有联储决策者都认为，特朗普政府的财政刺激政策，可能促进经济加速成长。很多与会委员预计，联储将会以更快的步伐升息。

周三公布的调查显示，2016年结束时欧元区企业活动增速创五年半最快，因欧元走软在12月时刺激对欧元区商品和服务的需求。

周三公布的调查显示，日本12月制造业活动扩张速度创一年来最快。这是令人鼓舞的迹象，显示疲弱的经济可能正在重拾动能。

伊斯坦布尔交易所周三的数据显示，土耳其12月黄金进口从上年同期的4.65吨增加至36.7吨，为两年来最高月度水平。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓维持在813.87吨，自11月美国总统大选以来减少了大约14%。(完)

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