《香港报摘》--信报1月5日

--国家外滙管理局考虑对国企重新实行经常项目下，按一定百分比强制结滙的措施，以应付今年人民币滙率波动及资本外流的风险。有分析师认为，中国开放政策基调不变，估计要求国企结滙是针对现时的灰色地带加强管控。此外，中央在有需要时会减持美国国债，维护人民币滙率稳定。