《香港报摘》--信报1月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
**头版头条**
--国家外滙管理局考虑对国企重新实行经常项目下，按一定百分比强制结滙的措施，以应付今年人民币滙率波动及资本外流的风险。有分析师认为，中国开放政策基调不变，估计要求国企结滙是针对现时的灰色地带加强管控。此外，中央在有需要时会减持美国国债，维护人民币滙率稳定。
**其他**
--花旗集团疑似为基金客户就港股风险作出部署。该行申报在去年12月28日增开盈富基金 巨额长短仓，涉及衍生工具，其中短仓市值规模逾60亿港元，而且短仓额更大于长仓，反映对本月恒指持偏淡看法。
--上海新文化传媒 公布，旗下子公司及董事长杨震华共斥资13.26亿元人民币购入周星驰旗下的制作公司Premium Data Associates Limited（PDAL）的51%股权。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。