《美国上市公司业绩公布日程表》--1月5日至1月12日

路透1月5日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明 ，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 1/5/2017 12:00 WBA.QQ Q1 2017 Walgreens Boots Alliance Inc 1/5/2017 BMO STZ.N Q3 2017 Constellation Brands Inc 1/5/2017 BMO MON.N Q1 2017 孟山都(Monsanto) 1/9/2017 BMO GPN.N Q2 2017 Global Payments Inc 1/9/2017 BMO AYI.N Q1 2017 Acuity Brands Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚；审校 杜明霞)