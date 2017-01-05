中信期货：中国期指IH持续增仓托底力量较强

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以下内容节选自1月5日的《期货日报》：
2017年期指两连阳形成好的开端，让投资者看到了触底的希望。资金持续回流IH，为大盘形成护盘力量。周三收盘沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为0.78%、0.62%和1.17%，对应期指当月合约涨幅分别为0.97%、0.64%和1.45%。从涨幅看，期指各合约涨幅连续两天都强于现货指数，使得三大期指品种当月合约贴水明显缩小，分别为9.9点、8.6点和27.7点。元旦后，期指连续两天的上涨对投资者情绪有较大改善。
IH持续增仓，具备一定护盘作用。期指净持仓变动还是对多头有利，只是主力席位做多意愿不足。整体看，节后期指连续两天的上涨对于市场情绪恢复有利。(完)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。