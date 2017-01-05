中信期货：中国期指IH持续增仓托底力量较强

2017年期指两连阳形成好的开端，让投资者看到了触底的希望。资金持续回流IH，为大盘形成护盘力量。周三收盘沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为0.78%、0.62%和1.17%，对应期指当月合约涨幅分别为0.97%、0.64%和1.45%。从涨幅看，期指各合约涨幅连续两天都强于现货指数，使得三大期指品种当月合约贴水明显缩小，分别为9.9点、8.6点和27.7点。元旦后，期指连续两天的上涨对投资者情绪有较大改善。