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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 09:41 BJT

重发-《全球汇市》美元脱离14年高点，市场关注特朗普具体施政情况

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0516  1.0486  +0.29  +0.03  1.0513
    美元/日圆            116.61  117.24  -0.54  -0.22  116.87
    欧元/日圆         122.65  122.92  -0.22  -0.40  123.14
    美元/瑞郎            1.0192  1.0200  -0.08  +0.14  1.0178
    英镑/美元            1.2333  1.2317  +0.13  -0.02  1.2336
    美元/加元            1.3281  1.3300  -0.14  -1.11  1.3430
    美元/离岸人民币         6.8800  6.8658  +0.21  -1.33  6.9726
    澳元/美元            0.7282  0.7283  -0.01  +0.93  0.7215
    新西兰元/美元        0.6981  0.6969  +0.17  +0.58  0.6941
    澳元/日圆         84.980  85.320  -0.40  +0.78  84.320
    新西兰元/日圆     81.590  81.590  +0.00  +0.52  81.170
    英镑/日圆         143.85  144.46  -0.42  -0.12  144.02
    澳元/新西兰元     1.0434  1.0440  -0.06  +0.49  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 杜明霞/张涛/王兴亚/王琛；审校 戴素萍/李婷仪/王颖)
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