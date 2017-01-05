中航期货：沪铝价格重心将逐步上移

以下内容节选自1月5日的《期货日报》：

2016年商品上涨的三大逻辑供给侧改革、流动性宽松和经济企稳中的两个面临变数。一旦商品的金融属性消退，商品的自身属性，即供需将决定价格走向。沪铝大底或已探明，但2017年上半年消费难言乐观，价格振荡在所难免。

2015年11月铝价探明了大底，在经历2016年大幅上涨后，2017年上半年有振荡调整的迹象，但总体回落空间有限。若后期全球铝库存增幅有限的话，铝价仍有回升空间。预计全年波动在11000—17000元/吨之间，总体交易重心上移。(完)

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