中航期货：沪铝价格重心将逐步上移

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以下内容节选自1月5日的《期货日报》：
2016年商品上涨的三大逻辑供给侧改革、流动性宽松和经济企稳中的两个面临变数。一旦商品的金融属性消退，商品的自身属性，即供需将决定价格走向。沪铝大底或已探明，但2017年上半年消费难言乐观，价格振荡在所难免。
2015年11月铝价探明了大底，在经历2016年大幅上涨后，2017年上半年有振荡调整的迹象，但总体回落空间有限。若后期全球铝库存增幅有限的话，铝价仍有回升空间。预计全年波动在11000—17000元/吨之间，总体交易重心上移。(完)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。