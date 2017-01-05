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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 09:29 BJT

期货日报：沪金沪银等贵金属走势表现强于有色金属

以下内容节选自1月5日的《期货日报》：

最近，黄金和白银期货走势强于有色金属和钢材，在大宗商品整体步入中短线调整行情中表现相对抗跌。

　　自2016年12月14日美联储再度加息后，黄金和白银期货跌势放缓，并慢慢止跌反弹。美元指数即便在高位强势整理，1月3日再度创下近14年反弹新高103.820点，也没有改变黄金和白银期货止跌反弹之势。从技术上来看，国内黄金期货主力1706合约的中线支撑位261.55元/克附近支撑明显，目前在270.51元/克附近偏强振荡，1月上旬可能上攻273.80元/克中短线反弹阻力；国内白银期货主力1706合约在3930元/千克经受住了考验，目前再度突破4110元/千克中线反弹阻力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
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