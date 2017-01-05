期货日报：沪金沪银等贵金属走势表现强于有色金属

自2016年12月14日美联储再度加息后，黄金和白银期货跌势放缓，并慢慢止跌反弹。美元指数即便在高位强势整理，1月3日再度创下近14年反弹新高103.820点，也没有改变黄金和白银期货止跌反弹之势。从技术上来看，国内黄金期货主力1706合约的中线支撑位261.55元/克附近支撑明显，目前在270.51元/克附近偏强振荡，1月上旬可能上攻273.80元/克中短线反弹阻力；国内白银期货主力1706合约在3930元/千克经受住了考验，目前再度突破4110元/千克中线反弹阻力。(完)