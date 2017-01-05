期货日报：沪金沪银等贵金属走势表现强于有色金属

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以下内容节选自1月5日的《期货日报》：
最近，黄金和白银期货走势强于有色金属和钢材，在大宗商品整体步入中短线调整行情中表现相对抗跌。
自2016年12月14日美联储再度加息后，黄金和白银期货跌势放缓，并慢慢止跌反弹。美元指数即便在高位强势整理，1月3日再度创下近14年反弹新高103.820点，也没有改变黄金和白银期货止跌反弹之势。从技术上来看，国内黄金期货主力1706合约的中线支撑位261.55元/克附近支撑明显，目前在270.51元/克附近偏强振荡，1月上旬可能上攻273.80元/克中短线反弹阻力；国内白银期货主力1706合约在3930元/千克经受住了考验，目前再度突破4110元/千克中线反弹阻力。(完)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。