期货日报：上海螺纹钢期货短期有反弹需求

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以下内容节选自1月5日的《期货日报》：
最近，上海螺纹钢期货主力1705合约延续弱势格局，2017年首个交易日冲高回落，收于2851元/吨，较前一交易日下跌60元/吨，击破60日均线。虽然目前市场悲观氛围较浓，但我们注意到，上周沪市成交出现好转，中钢协旬度产量出现明显回落，社会库存积累速度小幅放缓，现货出现止跌反弹，并且本轮调整低点2839元/吨距前高3557元/吨已有超过20%的幅度。因此，预计螺纹钢期货在60日线附近或有一定的反弹需求。
根据中钢协最新公布的数据，2016年12月中旬重点企业粗钢日均产量为165.56万吨，较上旬大幅下降5.68万吨，降幅高达3.32%；高炉开工率也从月初的75.83%下降至月末的74.31%，降幅达到1.52个百分点。从此可以看出，供应端出现了较为明显的收缩，在一定程度上缓解了需求走弱带来的压力。(完)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。