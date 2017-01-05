期货日报：上海螺纹钢期货短期有反弹需求

最近，上海螺纹钢期货主力1705合约延续弱势格局，2017年首个交易日冲高回落，收于2851元/吨，较前一交易日下跌60元/吨，击破60日均线。虽然目前市场悲观氛围较浓，但我们注意到，上周沪市成交出现好转，中钢协旬度产量出现明显回落，社会库存积累速度小幅放缓，现货出现止跌反弹，并且本轮调整低点2839元/吨距前高3557元/吨已有超过20%的幅度。因此，预计螺纹钢期货在60日线附近或有一定的反弹需求。

根据中钢协最新公布的数据，2016年12月中旬重点企业粗钢日均产量为165.56万吨，较上旬大幅下降5.68万吨，降幅高达3.32%；高炉开工率也从月初的75.83%下降至月末的74.31%，降幅达到1.52个百分点。从此可以看出，供应端出现了较为明显的收缩，在一定程度上缓解了需求走弱带来的压力。(完)