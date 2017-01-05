国泰君安期货：沪锌多头行情依然可期

年末受资金面影响，沪锌出现连续下跌，主力合约最低触及19730元/吨。笔者认为，锌基本面良好，锌精矿供应短缺以及下游镀锌需求持续改善，将成为驱动锌价上涨的动力，预计价格在逐渐消化资金面紧张因素后，将恢复上涨。

锌精矿供应持续偏紧，当前进口锌精矿加工费最低在30—40美元/吨，低于2016年12月初的60美元/吨。中国冶炼厂进口锌精矿亏损持续扩大，进口量不断减少。海关数据显示，2016年11月锌精矿进口量为25.5干吨，同比减少21.88%；1—11月累计进口量为180.71万吨，同比下滑20.95%。同时，叠加国内矿山增产有限，冶炼厂冬储备货情况并不乐观，锌精矿库存天数仅为10—15天，远低于2016年年初的60天。(完)