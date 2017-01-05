金石期货：郑棉延续弱势，因供给增加且消费转移

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以下内容节选自1月5日的《期货日报》：
郑棉主力1705合约自16000元/吨以上跌至15000元/吨以下后，超跌反弹，目前在15000元/吨附近振荡。在新疆棉加工基本完成、运输压力降低、年底资金压力增加的情况下，棉花现货供给充足，下游用棉企业接手高价棉的意愿不高，更倾向于进口廉价棉纱。
临近年末，棉企资金压力较大，下游厂家拿货不积极，这导致部分企业低价出货；新疆籽棉收购接近尾声，疆棉运输压力缓解，国内棉花供给充足。我们认为，近期郑棉主力合约难有大的起色。(完)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。