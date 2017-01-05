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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 09:26 BJT

金石期货：郑棉延续弱势，因供给增加且消费转移

以下内容节选自1月5日的《期货日报》：

郑棉主力1705合约自16000元/吨以上跌至15000元/吨以下后，超跌反弹，目前在15000元/吨附近振荡。在新疆棉加工基本完成、运输压力降低、年底资金压力增加的情况下，棉花现货供给充足，下游用棉企业接手高价棉的意愿不高，更倾向于进口廉价棉纱。

　　临近年末，棉企资金压力较大，下游厂家拿货不积极，这导致部分企业低价出货；新疆籽棉收购接近尾声，疆棉运输压力缓解，国内棉花供给充足。我们认为，近期郑棉主力合约难有大的起色。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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