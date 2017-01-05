金石期货：郑棉延续弱势，因供给增加且消费转移

郑棉主力1705合约自16000元/吨以上跌至15000元/吨以下后，超跌反弹，目前在15000元/吨附近振荡。在新疆棉加工基本完成、运输压力降低、年底资金压力增加的情况下，棉花现货供给充足，下游用棉企业接手高价棉的意愿不高，更倾向于进口廉价棉纱。