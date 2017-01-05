金属期市：铜价续升，因中国需求前景更加光明

Konkola Copper Mines(KCM)位于赞比亚(尚比亚)的一处矿场和铜加工厂，工人因不满薪资谈判的进度而停工。KCM是Vedanta Resources 旗下的企业。

必和必拓 在智利Escondida矿场工人正与资方进行集体合约协商，如果谈判破裂，2月可能进行罢工。

巴西扁钢制造商已通知分销商，本月将调高冷轧钢及热轧钢价格，涨幅在8-10%之间。(完)

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