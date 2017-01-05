金属期市：铜价续升，因中国需求前景更加光明

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
Konkola Copper Mines(KCM)位于赞比亚(尚比亚)的一处矿场和铜加工厂，工人因不满薪资谈判的进度而停工。KCM是Vedanta Resources 旗下的企业。
必和必拓 在智利Escondida矿场工人正与资方进行集体合约协商，如果谈判破裂，2月可能进行罢工。
巴西扁钢制造商已通知分销商，本月将调高冷轧钢及热轧钢价格，涨幅在8-10%之间。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/李婷仪 审校 徐文焰/戴素萍)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。