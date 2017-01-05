《香港报摘》--其他报纸重要消息1月5日

**明报**

--新地 旗下10个商场今年农历新年宣传推广费2,360万港元，按年升6.5%，预计人流可上升一成至1,200万人次，生意额则上升7%至8亿港元。

**苹果日报**

--中国海外发展 的＂港人港地＂项目启德1号1期及2期，共有数十个低座单位至今仍未发售，楼书显示，大部份单位将垃圾房纳入实用面积，假如以1期成交尺价近1.6万港元计，垃圾房将价值近13万港元，由业主支付。

--亿仕登（新股编号1656）下周四（12日）挂牌，获逾1,328倍孖展（保证金融资）超额认购，即成本年超购王。业内人士估计或因投资者没有计算该股在星港两地双重上市的市值，误以为是＂完美壳股＂而踊跃认购。

**星岛日报**

--本地连锁酒楼集团富临集团 卖盘计画告吹，公司表示大股东未能与矽谷天堂在1月2日或之前订立正式买卖协议，故谅解备忘录自动失效，各方终止磋商可能交易。

**东方日报**

--去年第四季环球金融市场风云变色，多只＂黑天鹅＂现身及美国展开加息行动，令外汇及债券表现受挫，势必打击香港外汇基金去年投资表现。市场相信汇债这两大范畴将令外汇基金出现严重亏损，甚至把去年首三季的利润输光不特止，更担心外汇基金可能创史上单季最大亏损，并出现连续两年亏损的情况。（完）

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