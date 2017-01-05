台湾货币市场：273天期国库券决标贴现率料在0.50-0.52%

* 标售标的：273天期国库券 * 标售时间：周五(6日) * 标售金额：暂定金额250亿台币 * 预测区间：0.50-0.62% * 受访机构：五家 路透台北1月5日 - 路透周四调查显示，由于台湾央行因应今年内外部诸多变局，刻意维持宽松，预料明 日标售的273天期国库券决标贴现率在0.50-0.52%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银、两家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.50-0.5 3%。 台湾央行本月标售的1,000亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.542%，落于市场预估区间0.510-0. 575%，较前次标售均标低0.041个百分点。 周五将标售的273天期106-1期国库券，暂定金额250亿台币，1月9日(周一)发行。 以下为各银行的看法重点分析： --美国总统川普即将上任，其主张的贸易保护主义对台湾经济伤害极大，台湾又缺乏足够的内需市场支撑 ，面对可能的外部影响变数，央行仍将采行宽松政策因应。 --1月标售的一年期定存单利率符合预期，虽然金额降为1,000亿台币，但仍较前次低了0.041个百分点， 预估此次273天期国库券得标利率落在0.50-0.52%，以符合定存单利率下滑的趋势。 --农历春节前虽然市场资金宽松，不过毕竟是年关，期间还有国库借款变数干扰，因此银行操作仍心态审 慎，不至于过度追低利率，跌破0.50%不易。 --除了明日标售250亿台币国库券外，还有标售250亿台币两年期公债，农历年关前还有250亿台币五年期 公债，以及300亿台币的182天期国库券要标售，筹码供应不少。 以下为2014年以来国库券发行细节： 2016年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月13日 182 299.5* 0.530 2.78 7月28日 273 300 0.300 2.71 4月27日 364 300 0.358 3.16 2月02日 182 200 0.355 4.30 1月26日 182 273.5* 0.380 1.62 1月19日 91 300 0.330 2.67 1月13日 273 300 0.350 1.98 2015年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月28日 182 350 0.315 2.06 8月13日 91 250 0.386 2.89 7月30日 273 300 0.460 3.62 4月10日 364 250 0.495 3.67 3月24日 91 350 0.477 2.86 2月2日 91 300 0.480 2.03 1月13日 182 250 0.490 3.02 1月7日 273 287* 0.550 2.10 2014年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月26日 182 350 0.530 3.87 12月24日 91 300 0.500 1.94 8月13日 182 200 0.410 4.36 7月11日 273 200 0.423 4.20 5月 8日 28 245* 0.319 4.36 3月31日 91 200 0.388 4.00 3月26日 364 250 0.500 3.21 2月21日 273 250 0.449 3.20 1月13日 182 250 0.497 2.96 注：*表不足额标售。(完) (记者 董永年； 审校 曾祥进)