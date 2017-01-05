美国个股：梅西百货及Kohl's双双调降2016年财测，受假期销售欠佳拖累

路透1月4日 - 梅西百货 及Kohl's 在假期销售降幅高于预估后，周三双双下调年度获利预估，导致盘后股价连袂重挫。

梅西股价盘后挫跌9.7%至32.37美元，Kohl's暴跌14.7%至44.25美元。其他零售业者股价亦告重挫，J.C. Penney 跌4.6%，Nordstrom 则跌5.2%。

美国百货业者持续错失消费旺季商机，且饱受亚马逊(Amazon.com) 等网络业者的竞争威胁。

由于消费者花大钱装修房屋及买车等，对服饰及手表和皮包等配饰需求下滑，亦令百货业者受到冲击。

梅西百货表示，今年将关闭68家店面，为去年8月宣布关闭100家店面的计划之一。公司周三指出，这将导致裁员人数达3,900名左右。梅西过去六年来净关闭77家店面。

“虽然我们的销售趋势吻合财测区间的底端，但我仍预计销售将会增强，”梅西执行长Terry Lundgren在声明中指出。他表示，尽管网络业务表现良好，但店面客流仍持续下滑。

梅西将1月30日止财年调整后每股获利预估降至2.95-3.10美元，先前预估为3.15-3.40美元；梅西11月及12月自有及授权经营店面可比销售减少2.1%。

Kohl's指出，尽管黑色星期五及圣诞节前当周销售强劲，但假日期间销售变化仍相当剧烈。

Kohl's可比假期销售下降2.1%，迫使公司下调1月30日止财年调整后每股获利预估至3.60-3.65美元，先前预估为3.80-4.00美元。(完) (编译 龚芳; 审校 张荻)