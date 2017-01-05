港报财经评论：今年内银股，有条件向好--经济日报1月5日

今年内银股，有条件向好/ 林瑞芬

港股反弹无力，恒指昨跌0.07%，收报22134点。国指收报9440点，跌0.2%。大市成交额只有525亿元，资金面仍是主导港股目前走势的关键。

上证昨收报3158点，微升0.7%，无大变化。

中国的宏观面暂不是焦点，资金面变化为重点观察。2016年全年人民币兑美元累计贬值了7%，截至去年11月底，在外滙储备降至3.05万亿美元之下，眼看人民币兑美元将跌穿7算、外滙储备跌破3万亿美元，是板上钉钉，本月将是内地监管就滙市的硬仗，严控走资太快，失维稳经济的能力。当然，中国人脑筋灵活，你有张良计我有过墙梯！监管只能尽力而为，目前不能力挽跌势，但目标是减慢走资速度，捱过农历新年，市场流动性应该可以好少少。

回看内地股债市场，2009至2010年是股牛债熊，2012至2013年是股平债熊，2016年则是股债双熊，上证累跌12%，跑输全球股市。对于A股今年走势，市场看法就不是太悲观，好似摩根士丹利，就认为内地资金可能由债市及房地产市场回流股市，加上中资企业在2017年的利润有回升趋势，维持看上证挑战4400的目标。

中资券商海通证券则分析，从投资者结构角度出发，可以把资金流入A股归纳为四个方面：散户资金（银证转帐）、杠杆资金（融资余额）、机构资金（基金、保险等）、海外资金（沪港通等）。资金流出可以跟踪三个方面：股市融资（IPO和再融资）、交易费用（印花税和交易佣金）、产业资本净减持。今年来讲，海通认为资金流入股市金额会大于流出，资金流入合计2.48万亿元人民币，资金流出1.86万亿元人民币，资金供求偏宽裕。下半年随着企业盈利不断改善和改革政策不断落地，市场风险偏好会提升，利好股市。

按附图走势分析，虽然上证自去年12月开始下滑，调整浪尚守于自去年第四季回升的支持轨3050点，未见全面走淡的压力，平稳有序作整固。如上证能守稳3000关，捱过寒冬，春节红包行情或有谱。

就中资股利润有所改善而言，去年下半年始集中在一些商品类股份，如钢铁、煤炭企业等。有认为今年内银股的利润亦有机会从低谷反弹的空间，据国泰君安预计，中国银行业2017年总资产同比增长约12.5%，但由于地方债务置换对资产回报率带来下行压力，中国银行业净息差将继续同比收窄，然而收窄程度将显着低于2016年，预计2017年中国银行业净息差约2.13%。

内银股的估值，将有以下因素支持，一是预计中国经济企稳、经济结构进一步优化以及流动性维持偏宽松；二是预计中国银行业净利润同比增速将由当前的低谷反弹；三是预计资产品质恶化的压力将进一步缓解。内银股长期估值而言，市盈率平均只有5倍、6倍，市帐率不足1倍，如今年是内银业盈利改善的转折期，那今年真是要落足眼力分析内银股走势。

另外，据内地长江证券分析，内银的净息差压力大幅减少是今年最大的正面边际变数。因为之前六次减息重定价集中释放了大部分压力。二来，利率市场化已完成，并且央行把利率定价纳入宏观审慎评估（MPA）考核，行业无序竞争局面难以出现。三来，由于流动性收紧最先作用于对利率最敏感的债券、同业资产和同业负债，因此虽然短期偏负面，但中长期一般为正面。

总括而言，在内银股硬食「4万亿元刺激经济计划」所遗坏帐一堆的消化已数年，到去年上半年，内银的不良生成率已经回落，明年在宏观经济稳定的情况下，银行继续收紧风控、压退高风险客户资产，不良生成率企稳就大有希望。此外，随着地方AMC（资产管理公司）、不良资产证券化、债转股等常态化开展，2017年不良处置加快，不良贷款率有望见顶甚至下降。加上，预期净息差收窄压力放缓，笔者认为内银股是有条件承接去年下旬开始的升浪，可候低收集。

去年招商银行（03968）重心放在调结构压风险，产能过剩行业贷款退出效果明显，规模几乎零增长，整装再出发，建议为首选。按去年下半年报告分析，招行其贷款分类相对较为审慎的体现。招行不良/逾期、不良/90天以上逾期均是股份行中最高，关注类贷款占比股份行最低。在不良暴露相对充分的前提下，其拨备覆盖率水平依然是股份行前列，财务稳健度也相对高。

据ETNET预测，招行2016及2017年度每股盈利分别为2.43元及2.60元人民币，缓升。统计显示，招行A股（沪：600036）去年股价跌幅仅2%，跌幅小于同类股及上证指数，股价走势相对硬净亦有启示。按招行H股月綫图分析，自2013年以来正上移支持位，中期目标守15元稳当，趋于挑战20元，昨收报18.28元，候17.5元左右收集。（完）

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