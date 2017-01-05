港报财经评论：大行点兵眼花缭乱--信报1月5日

大行点兵眼花缭乱/ 陆文

港股周二开红盘，跨年连升4个交易日后，恒指昨天高见22228点，其后回吐，收报22134点，跌15点；国指收报9940点，跌18点。交投持续淡静，只有525亿元，未能为后市带来明确启示。

各间大行继续玩点指兵兵，推介的股份短期多有好表现， 惟持续性成疑。预期恒指短期在21000至22500点炒上落，静候突破，资金炒股不炒市，一般投资者在现水平入市，相信会有无所适从的感觉。农历新年将至，元旦假日情怀未完全散退，加上今年政经局势多变，还是少做少错为妙。

一众基金经理正为新年度投资组合调配，大行纷纷挥动指挥棒推介股份，部分早前被外资减磅套现的基金股，近日再获大行推介。

苹果将举行优惠促销，购买指定Mac或iPhone产品，可获赠Beats Solo3 Wireless耳机，刺激相关股份造好。瑞声（02018）收报71.45元，升1.3%；富智康（02038）收报2.53元，涨1.6%。

大摩把舜宇光学（02382）评级由「减持」上调至「增持」， 目标价42元，相对预期市盈率21倍，估计其镜头模组收入按年增长49%，手机摄像模组毛利及收入扩大。舜宇光学收报36.6元，抽升7.5%。不过，一般涉及某时段内的炒作藉口，往往属短线技术反弹居多。

煤炭股于去年11月初见顶，经一轮调整后已见超卖。瑞银指市场对煤价前景过分悲观，神华（01088）现价已反映秦皇岛煤价每吨450元人民币，大幅低于目前每吨610元人民币的现货价格。瑞银把其评级由「沽售」上调至「买入」，目标价由16.5元升至16.9元。神华收报15.12元，急升3.3%。中煤能源（01898）与兖煤（01171）分别升1.1%及0.6%，只可视为技术性反弹。

铁路及基建股方面，在「十三五」期间，内地将进一步加快铁路建设与发展，计划投资3.5万亿元人民币，整个铁路营运里程达15万公里，其中高铁达到3万公里的规模，并鼓励地方政府和企业以及各类社会上的投资主体参与这方面的建设。中国铁路总公司透露，去年完成固定资产投资8015亿元人民币，投产新线3281公里，新开工项目46个，全国铁路营业里程达12.4万公里，即尚有2.6万公里要在「十三五」期内投资。

中央政府今年将深化供结侧结构性改革、资源配置市场化及提升资本经营效益，研究债转股及开展混改，包括推出土地综合开发项目。

中国铁路总公司又表示，中泰铁路等合作项目取得新进展，刺激中铁（00390）收报6.51元，升2.7%；中车时代（03898）收报39.95元，涨0.5%；中车（01766）收报7.11元， 高收1.9%。

野村发表报告指出，中铁过去一个月已调整9%，相信已过度反映对内地宏观经济的忧虑，认为基础建设的表现将较宏观经济好，该股经调整后具吸引力。该行把中铁评级由「中性」上调至「买入」，目标价维持在7.43元。

中国钢铁工业协会公布，去年11月99家大中型钢铁企业利润总额44.22亿元人民币，亏损企业22家，亏损额为23.07亿元人民币。

中钢协副会长李新创表示，行业利润率仍然很低，仅约1.28%；因此，今年钢铁业去产能决心不能动摇。两只主要钢股均有升幅，马钢（00323）收报2.29元，涨2.2%；鞍钢（00347）收报4.72元，亦有3.5%升幅。

铁货（01029）近日向投资者Tiger Capital Fund配售9.375亿股新股份，占扩大后公司已发行股本约13.22%，亦同意授予投资者权利认购最多6000万股股份，首批行使价为0.3575元。其K＆S项目已进入试产最后阶段，并将于短期内达致全面商业生产，刺激股价急涨11.4%，收报0.39元。

另外，市场关注强美元及产油国能否如期落实减产协议，昨天3只中资石油股荣辱互见。中海油（00883）收报9.8元，微升0.1%；中石油（00857）收报5.73元，跌1.2%；中石化（00386）收报5.52元，低收0.9%。

市传中石化计划分拆零售业务在港上市，筹最多100亿美元，对其中线股价有刺激性，不失为逢低收集对象，也是炒横行上落的理想对象。（完）

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