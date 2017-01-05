台湾汇市：台币一度升逾2角至半个月新高，受人民币升值及外资汇入激励

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透台北1月5日 - 台币兑美元 周四早盘一度升值逾2角至半个月盘中新高。汇银人士称，受人民币等亚币劲扬及外资汇入激励，台币连续攻克32.200及32.100两道整数关卡，最高冲到32.025。
他们表示，随国际美元走弱，早盘日圆、韩元等亚币展开绝地大反攻，加上人民币大涨，台币跟随走高，惟随即吸引进口商及散户美元买单涌入，稍削弱台币升值力道。
〞美元转弱了，人民币和日圆等亚币都走升，外资也偏卖美金。〞一大型银行交易员说。
他们指出，今天人民币开盘即劲升，加上国际美元反转走弱，激励日、韩等亚币劲升，日圆升破1美元兑117日圆大关；韩元也攻克1美元兑1,200韩元大关。
在出口商方面，三位大型银行交易员均称，受台币大升影响，出口商纷纷收手；进口商和散户则逢低进场捡便宜(买入美元)；短线台币汇率观察重点在韩元和人民币等亚币走势、进出口商的买卖汇力道及外资动向。
人民币兑美元中间价 周四报6.9307元，较上日的6.9526大涨219点，因隔夜美元指数从高位回落，另外昨日夜盘时段人民币亦借离岸CNH大幅飙升之际扩大涨幅，这亦助力人民币中间价劲升。
本地时间10:35，台币兑美元报32.095，上日收报32.260；韩元兑美元 报1,194.4，上日收在1,206.4；台股 则涨0.39%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由上日尾盘的溢价转为预期台币升值的折价；目前一个月美元/台币远汇 报32.089/32.150，上日收在32.120。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•32.020-32.180。
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