港报社评：横竖捱打，维稳至上--信报1月5日

新年伊始，国家外滙管理局即出招堵截资金外流，勒令内地居民购买外滙（额度维持于每年五万美元）必须详细申报用途，并列明购滙不得用于境外置业、证券投资及购买保险等金融产品，违规者将被列入关注名单，可能被处以相当于「逃滙」金额百分之三十的罚款。

购滙「加辣」间接印证了人民币贬值引发的走资潮一发难收，在这种氛围下，彭博引述知情人士报道，中国官方通过模型、压力测试和调研，就二○一七年人民币滙率和资金外流情况作出全面评估，并针对相关风险准备应对方案，考虑推出的措施包括对国有企业重新实行经常账项目下按一定百分比强制结滙，以及在有需要时减持美国国债，以维护人民币滙率稳定。

中央在二○一五年八月落实新一轮滙率改革，境内外投资者和储蓄户对人民币滙率走向的预期自此出现根本性改变，环球股市去年初暴挫、避险情绪急剧升温，就与中国经济增长放缓及规避人民币贬值风险的内地资金加速外逃有莫大关系。

美国联储局眼见外围形势风高浪急，加息过快倘若导致美滙大涨，中国以至其他新兴经济体势必乱上加乱；为求稳定金融市场和外围经济，联储局去年一再延缓加息步伐，原先预期全年调高利率四次，最终只加了一次息。

美国央行「顾全大局」，在收紧货币政策上叹慢板，美元滙价去年首三季相对稳定，并未因联储局名义上踏入加息周期而急升，令一度困扰全球的「货币战」忧虑得以纾缓，但内地走资潮并未因此而收敛。根据中国外滙储备、贸易结余、直接投资和人民银行购滙等数据估算，截至去年十一月底，内地过去一年累计资金流出总额高达九千一百亿至九千三百亿美元，较二○一五年同期的八千余亿美元尤有过之。

由此可见，货币贬值预期一旦形成，资本管制对阻止资金外流纵可收一时之效，但管控资金流动的措施愈多，人民币滙率「单向」下行的预期便愈强烈，内地民众千方百计绕过规例调走资金的诱因也会相应增加，为决策者不断制造「两难」。特朗普当选美国总统后，联储局对加息的态度转趋进取，而美滙指数亦升至十四年高位，令人民币面对更大贬值压力，加剧资金外逃与资本管制你追我逐的恶性循环。

在中国当局竭尽所能稳定人民币滙率和应对走资潮的当下，我们认为有一点值得关注。美国特朗普政府会否实施他在竞选总统时针对中国提出的贸易保护主义措施，例如向中国产品开征百分之四十五惩罚性关税，又或向美国企业在海外生产的货品征收百分之三十五进口税，得在他上任后始有分晓。然而，不必等到特朗普入主白宫，中美已在世界贸易组织（WTO）的舞台上爆发「暗战」。

中国于二○○一年十二月「入世」，上月刚满十五年，北京原以为可自动升格取得「市场经济地位」（market economy status），意味其他世贸成员国日后如果向中国施以反倾销关税，必须拿出真凭实据证明中国政府补贴内地企业，比目前只须对比同类产品在国际市场的价格，过程繁复得多。然而，在美国和欧盟大力反对下，中国并未「如期」获得市场经济地位。

中共最高领导层今年换届，在第十九次全国党代表大会秋季揭幕前，维稳压倒一切，很难想像北京会在美国于贸易领域发第一炮前，为报复世贸「出尔反尔」而向对手还以颜色。可是，在中国眼中，世贸于欧美施压下「违反承诺」，令中国苦候十五年仍未获得市场经济地位，这会否为本已剑拔弩张的中美贸易关系增凶添险？

中国当局以各种手段阻止资金外流，固然会招来金融改革走回头路的批评，但即使决策者愿意牺牲人民币稳定，以确保金融自由化按原定轨迹前行，亦不代表能博取西方世界尊重。更大的可能性是，特朗普政府「偷换概念」，以北京容许人民币持续贬值支持出口为理由，在贸易问题上进一步打压中国。

既然「横又死竖又死」，开放不等于能换来掌声，反而为美国向中国发动贸易战提供口实，在金融自由化与维持滙率、经济、政权稳定之间，北京如何取舍，答案已写在墙上。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘