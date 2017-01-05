港报社评：科研人才现断层，STEM教育巩根基--明报1月5日

港深合作发展河套科学园，令推动本港创新科技产业发展，再度成为社会热烈讨论课题。香港要在创科方面急起直追，硬件配套固然重要，不过，最关键仍是人才培训。港科院院长徐立之教授指出，近年本港学生报读理科和高阶数学等科目的人数持续下降，令香港科研人才出现断层，情况令人关注。「STEM」（科学、科技、工程及数学的英语字首缩略简称）已成为全球教育新趋势，香港必须逐步从教育方面入手，营塑重视科学的氛围，巩固创科根基。

近年不少国家都不惜工本，培育科技人才，推动资讯科技和生物科技等方面的发展，提升竞争力，不少大都会也积极探讨建设「智能城市」（Smart City），在知识型社会的基础上，发挥新一代资讯科技和创新意念，充分运用于各行各业，提升城市管理效率，推动可持续发展，改善市民生活质素。香港要成为「智能城市」，就不能放轻STEM教育，培养下一代科普知识更是不可或缺，可惜目前情况并不理想。

由徐立之教授领导的团队，今天将发表研究报告，探讨如何在香港推扩STEM教育。研究显示，本港小学生的数理兴趣和潜力都不差，可是中学情况却急转直下。研究团体访问全港逾150间中学，发现高中生对STEM学科涉猎不足，只有一半高中生有修读一科数理科目。无论是学生还是校方，都宁可集中火力催谷四大核心科目，即中英数和通识科的成绩，为取得足够分数入读大学筹谋。很多高中生在选科时，都以易读为先，而非考虑兴趣，令同时修读生物、化学、物理等传统理科的人数持续减少。更甚的是，部分学生和家长认为，「理科好就应该去读医」，为「钱途」选读理科不如选医科或商管科。凡此种种，皆令修读大学科学工程等学科的人数减少，一些入读理学院的学生，甚至缺乏兼擅生化物理的科学根基。

发展创新科技，STEM教育必须稳紮稳打，确保下一代不会侃侃而谈有余、实干本事不足。倘若基础科学水平持续下滑，香港长远要发展创新科技，自然事倍功半。有港科院顾问便提及，有外国科研公司宁取进军内地，舍弃落户香港，原因是香港科研人才不足。本港学生觉得传统理科「没前途」而放弃修读，结果导致人才缺乏，外国科研公司对来港却步，令「读科学没钱途」变成自我实现预言。这种恶性循环，必须打破。

STEM教育的根本精神，在于有系统地从小培养新一代对基础科学的观念和兴趣。政府近年提出在中小学加强STEM教育，除向小学发放10万元相关资助，亦计划向中学提供20万元STEM津贴，举办与科学相关的课外活动，同时更新课程，例如在初中「资讯和通讯科技」课程，安排三成课时教授编写程式概念，以及在小学常识科加入「低碳生活」及「全球暖化」等课题。这些都有利在学校营造重视科学的氛围。

推动STEM教育不是赶时髦，不可能一蹴而就，目标也不是但求栽培出诺贝尔奖科学家、重科技轻人文，而是希望长远能令社会多元发展，「周身刀张张利」。诚然，对很多学校来说，要找同时兼擅数理各科的合适教师并不容易，调动软硬件资源配合殊不轻松，教师工作压力又沉重，这些都是老大难的问题；千里之行，始于足下，关键是逐步协助下一代打好科普知识根底。STEM教育不应原地踏步，但是操之过急也不是好事。

本地大学暂未有专门课程培训STEM教师，未来大可考虑加设。徐立之教授提倡本地大学增加收生弹性，在四大核心科目外，加强看重其他STEM学科，例如报读部分课程，若有修读数理学科，可获加分等，都是鼓励有志高中生继续修读STEM科目，不会因为升学功利考虑而放弃兴趣的好方法。当社会愈益重视科普教育，迷信医科和商科等才是「搵钱出路」的思维，自然就会不攻自破。（完）

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