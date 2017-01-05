《路透晚报》--1月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：财新12月服务业PMI升至17个月高点，但投入成本加速上升

最新数据显示中国服务业在2016年最后一个月保持扩张，12月财新服务业经营活动和新业务指数均创下近一年半来最高水准，企业对未来12个月的前景也更为乐观，不过投入成本加速上升预示通胀隐忧。

--中国环保：去年全国PM2.5平均浓度同比降6%，京津冀及周边空气质量差--环保部

中国环境保护部日前发布，2016年中国PM2.5平均浓度为47微克/立方米，同比下降6%。平均优良天数比例为78.8%，同比上升2.1个百分点。但京津冀及周边地区空气质量相对较差。

--《分析师观点》台湾12月CPI低于预期，通膨温和料央行上半年按兵不动

台湾主计总处公布，2016年12月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.70%，低于市场预期的2.11%。

--表格：台湾12月底外汇存底为4,342.04亿美元，月减0.03%--央行

台湾央行公布，12月末外汇存底为4,342.04亿美元，较上月减0.03%或1.44亿美元。央行表示，12月外汇存底微幅减少，主要是欧元等货币贬值折计美元减少之金额，抵销央行外汇存底投资运用收益所致。

--香港数据：去年12月PMI升至50.3，营商环境自2015年2月以来首度好转--日经

2016年12月日经香港PMI为50.3，较11月的49.5为高，且为自2015年2月以来首次高于50的持平线，显示本地营商环境在颇长的下行周期后，正从谷底回升。

--香港房地产：43%受访市民看涨未来12个月楼价，但置业态度趋悲观--调查

花旗银行发表的一项香港市民置业意向调查显示，去年第四季认为楼价会在未来12个月上扬的受访者比例为43%，按季微跌一个百分点，连续两个季度对楼价看涨多于看跌；不过，港人对置业态度则趋悲观。

【金融】

--中国金融：去年底保险资管存量规模逾1.6万亿，不动产投资占比最大--协会

中国保险资产管理业协会统计数据显示，截至2016年末，中国保险资产管理机构累计发起设立各类债权、股权和项目资产支持计划651项，合计注册（备案）金额16,524.89亿元人民币，其中不动产领域的投资规模最高，累计达4,800.92亿元；其次分别是交通领域和能源领域。

--中国金融：富达成为首家外资独资私募证券管理人，获准推出投资产品

随着中国当局进一步推动资本市场自由化，富达国际(Fidelity International)成为获准透过全资子公司在中国推出投资型产品的首家全球资产管理人。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将仅进行100亿元七天逆回购，单日净回笼1,400亿元

中国央行公开市场今日仅进行100亿元人民币七天期逆回购操作，公开市场重回单期限操作。据此计算，单日净回笼1,400亿元。

--中国货币市场：资金仍松公开市场持续净回笼，14天逆回购暂停影响

中国银行间市场资金整体延续偏松，七天以内供给仍充足，只是回购利率未再明显下行，跨春节长假期限融出则有限。此外，三个月期Shibor(上海银行间同业拆放利率)大涨4.72个bp(基点)至3.3384%，显示市场对长期资金预期不佳。

--中国债市动态：弱势延续现券收益率再涨，关注长期资金动向

与国债期货同向，中国银行间债市现券延续弱势，10年国债和国开债等主要利率品种，早盘收益率震荡上行5-6个基点(bp)。流动性方面，目前短期无忧，但三个月至一年Shibor等长期资金指标出现明显上行，机构谨慎关注后市走向。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.7659%，20年利率4.01%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标的10年期增发债中标收益率为3.7659%，新发的20年期债中标利率4.01%，此前市场预测均值分别为3.74%和4.04%。三年和五年期增发债中标收益率为3.5650%和3.7052%，新发的七年期债中标利率3.85%，均高于此前市场预测均值3.52%、3.63%和3.83%。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率3.5618%，10年3.9042%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的三、五和10年固息增发债，中标收益率分别为3.5618%、3.7452%和3.9042%，投标倍数3.74倍、2.46倍和1.97倍。

--中国货币市场：135家银行公布2017年同业存单发行计划，规模76,000亿

中国恒丰银行、北京银行和广州银行等多家银行公布2017年同业存单发行计划，至此，已有135家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模76,000亿元人民币。

--《台湾新债预测》两年期公债106/1期得标利率料在0.62-0.65%

台湾央行周五将代财政部标售两年期公债106/1期。路透调查结果显示，本期两年公债得标利率料在0.62-0.65%。

【外汇】

--《焦点》新年伊始CNH飙升刺激对冲基金止损，源于融资成本高亦彰显监管效力

和2016年初惨烈的股汇双杀相比，2017年的新年头一周人民币汇率先是偏稳，随即周三境外还掀起一波凌厉涨势，接连升破数个关口，直接刺激对冲基金纷纷止损。这显示中国监管层岁末年初的组合拳汇率政策开始初显成效，预期管理或就此驱退“贬值”心魔。

--中国汇市：人民币收升1%创近11个月最大涨幅，CNH飙涨缓解贬值预期

人民币兑美元即期收升逾600点涨幅近1%，创近11个月最大单日涨幅，并创近一个月收盘新高，中间价则创近三周新高；离岸CNH更是在盘中突破多个关口，一度升破6.79元至近两个月新高。

--CNH动态：离岸人民币HIBOR隔夜拆借利率飙升至38.335%，创近一年新高

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)短期限利率大幅飙升，其中隔夜由周三的16.94767%大涨2,139个基点至38.33500%；但长期限的一年HIBOR则跌5个基点至7.13667%。

--离岸人民币：港交所计划推出人民币货币期权，可望今年首季开始交易

香港交易及结算所（港交所）宣布，计划推出人民币货币期权，若市场准备就绪，美元兑离岸人民币期权合约可望今年第一季开始交易。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连四日收升再创近一个月新高，但区间震荡格局未变

中国股市沪综指连四日收升，再创近一个月收盘新高。分析师指出，大盘延续开年以来的回升势头，尽管白酒等近日热门板块出现回调，但军工等题材股站上前台，板块轮动行情下大盘区间震荡的格局并未变化。

--中国证券：严厉打击证券期货违法犯罪，严惩挑战法律底线的资本大鳄--证监会

中国证监会主席刘士余近日表示，要严厉打击证券期货违法犯罪活动，严惩挑战法律底线的资本大鳄，依法维护资本市场运行秩序，切实防范资本市场风险，有效促进资本市场规范发展。

--中国企业：摩拜单车完成新一轮融资，收获2.15亿美元

中国共享自行车初创企业摩拜单车完成D轮融资，获得2.15亿美元，腾讯控股和美国华平投资集团领投。

--企业结盟：马士基与阿里巴巴联手，提供线上订舱服务

全球最大集装箱航运公司马士基已与阿里巴巴联手，客户将可通过阿里巴巴来预订船运舱位，显示电商和物流公司之间的合作越来越紧密。

--企业并购：中国滴滴出行牵头向巴西叫车服务商99投资逾1亿美元