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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 10:12 BJT

《汇市简讯》中国12月财新服务业PMI上升，澳元兑美元不为所动

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    * 中国12月财新服务业采购经理人指数(PMI)升至53.4，11月为53.1
    * 数据对澳元兑美元并无影响，该货币对在开盘水平0.7286附近交投
    * 澳元过去几天表现突出，但兑日圆与欧元在亚洲市场下跌
    * 阻力在0.7300附近，目前看来不易突破
    (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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