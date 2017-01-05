《汇市简讯》中国12月财新服务业PMI上升，澳元兑美元不为所动

0157GMT * 中国12月财新服务业采购经理人指数(PMI)升至53.4，11月为53.1 * 数据对澳元兑美元并无影响，该货币对在开盘水平0.7286附近交投 * 澳元过去几天表现突出，但兑日圆与欧元在亚洲市场下跌 * 阻力在0.7300附近，目前看来不易突破 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)