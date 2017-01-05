台湾债市：五年券106/2发行前交易殖利率盘初微跌，随美债气氛偏多

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透台北1月5日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初微幅走跌。交易员表示，目前台债随美债气氛偏多，带动五年新券殖利率持续探低，惟盘中试图低测0.80%整数关卡未果，随即收敛殖利率跌幅。
他们指出，开盘一小时106/2成交量已达134亿台币，预估多为短线区间来回操作交易；尽管上日该券空单倍增至36亿台币，但相对总量仍偏少，凸显市场交投趋于谨慎不愿留仓，推估目前只是短多氛围发酵，暂缺乏明确方向，后续观望明日两年新券标售结果。
〞美债杀伤力和缓，又有新年度资金配置需求，除非苗头不对，不然会买五年期以下短券。〞一家大型银行交易主管说。
美国公债收益率周三在震荡交投中持平至小跌，此前美联储发布的会议记录基调较市场预期的更不明朗，特别是关于新政府财政政策方面。指标10年期公债 收益率尾盘报2.451%，上日尾盘报2.454%。
交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.09-1.13%；五年券106/2发行前交易殖利率暂看0.80-0.83%。
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--美国FED：决策者普遍认为特朗普的财政刺激政策将带来通胀风险－会议记录 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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