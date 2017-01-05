台湾债市：五年券106/2发行前交易殖利率盘初微跌，随美债气氛偏多

他们指出，开盘一小时106/2成交量已达134亿台币，预估多为短线区间来回操作交易；尽管上日该券空单倍增至36亿台币，但相对总量仍偏少，凸显市场交投趋于谨慎不愿留仓，推估目前只是短多氛围发酵，暂缺乏明确方向，后续观望明日两年新券标售结果。