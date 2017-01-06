《香港重要政经日程》--1月6日-1月16日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑

路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。