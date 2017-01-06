《香港重要政经日程》--1月6日-1月16日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
================== 今日重要政经消息=================
1月6日（周五）
公布12月份外汇储备资产数字。
09:30 五菱汽车 股东特别大会。
10:30 同仁堂国药 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
1月9日（周一）
11:00 林达控股 股东特别大会。
13:30 中粮肉食 在中国举行股东特别大会。
14:00 2017年香港玩具展＂台湾形象专区＂媒体发布会。
*15:00 汇丰环球投资管理2017年投资展望新闻发布会
1月10日（周二）
10:45 瑞士再保险2017年亚洲保险业前景展望发布会。
15:00 戴德梁行2016年写字楼及商舖市场回顾发布会。
*1月11日（周三）
14:30 仲量联行英国楼市2017年展望发布会。
1月12日（周四）
迅销公布首季度业绩。
*11:00 星展银行（香港）2017首季中香港宏观经济展望发布会。
1月13日（周五）
10:00 华人置业 股东特别大会。
15:30 小南国 股东特别大会。
14:30 盈进集团 股东特别大会。
*香港电讯 公布年度业绩。
*1月16日（周一）
10:00 安捷利实业 股东特别大会。
11:00 德祥企业 股东特别大会。
*华人置业 董事会拟议宣派特别中期股息。
*电讯盈科 公布年度业绩。
*盈大地产 公布年度业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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