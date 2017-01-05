日本股市：日经指数受日圆走强影响小跌，全球股市上涨抑制跌势

美股投资者受到美联储会议记录鼓舞，隔夜进一步推高股市。

“美国升息对日本股市有好处，因这被解读为美国经济复苏(的一个迹象)。投资者谨慎关注本周五出炉的美国非农就业数据，”Nissay Asset Management股市分析师Isao Kubo说道。

但他还称，美元/日圆汇率仍是日本股市的主要关注点。日圆升值可能损害人气，所以全天交投可能低迷。

汽车制造商在上日上涨后表现疲弱。丰田汽车 跌0.8%，本田汽车 跌0.34%。

但制药商吸引买盘。安斯泰来制药(Astellas) 上涨1.28%，盐野义制药 上扬1.99%。

高田 连续第四天涨停，因市场继续预计该公司本月或与美国司法部就一桩刑事诉讼达成和解。

高田早盘收高2.68%。