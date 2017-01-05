中国货币市场：资金仍松公开市场持续净回笼，14天逆回购暂停影响不大

路透上海1月5日 - 中国银行间市场周四资金整体延续偏松，七天以内供给仍充足，只是回购利率未再明显下行，跨春节长假期限融出则有限。此外，三个月期Shibor(上海银行间同业拆放利率)大涨4.72个bp(基点)至3.3384%，显示市场对长期资金预期不佳。

交易员称，资金面短松长紧，公开市场连续大额净回笼在预期之中；预计下周起跨春节的流动性压力会进一步显现，市场主要关注央行在跨节长期资金方面的投放情况，今日公开市场暂停14天逆回购影响不大。

“元旦后这几天都挺松，今天也不紧，但跨春节的很少出，我们借的也少，”华北一银行交易员称。

上海一银行交易员称，公开市场连续大额净回笼，但资金面总体还是比较宽松，“公开市场收点正常，今天停了14天也没什么关系，本来就是节前到期的(需求不大)；接下来主要看跨春节的怎么投放了，大家都还是担心跨年紧。”

中国央行公开市场周四仅进行100亿元人民币七天期逆回购，重回单期限操作，单日净回笼1,400亿元。今日央行未进行14天期逆回购，为自去年11月9日近两个月来首度暂停；28天期逆回购则已连续七个交易日暂停。

有一级交易商的交易员称，因年初资金面较为宽松，交易商申报公开市场逆回购需求不强。不过，今日央行恢复询量明日28天期逆回购操作的需求，不排除明日将进行操作，该期限恰好将于春节假期后到期。

中国今年春节假期为1月27日至2月2日。

据路透统计，2017年开年以来央行公开市场持续净回笼资金，周二至周四已累计净回笼4,350亿元；未到期逆回购规模也从高位回落，截至周四为8,800亿元，三周来首度回到1万亿以下。

以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0653 2.1000 -3.47

七天 2.3185 2.2988 +1.97

14天 2.6686 2.4769 +19.17 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.2300 3.5050 +272.50

七天 2.9800 3.4250 -44.50

14天 3.0800 3.4500 -37.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1300 2.1500 -2.00

七天 2.5600 2.7000 -14.00

14天 2.6600 2.6700 -1.00 Shibor 其中:隔夜 2.1300 2.1720 -4.20

七天 2.4740 2.5450 -7.10

三个月 3.3384 3.2912 +4.72