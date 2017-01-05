澳新汇市：澳元和新西兰元走高，因全球经济增长加速

交易员表示，美元在过去两个月涨了一大段，市场已有庞大的美元多仓，使得美元极容易因为一点儿小新闻就突然拉回。

澳元也从近来澳洲主要大宗商品价格走强获得直接支撑，特别是铁矿石和煤价。

澳洲央行本周公布的12月商品指数较前月上升9.3%，较上年同期上升将近40%。

新西兰元兑美元 守在0.6977美元，隔夜上涨0.8%，但在0.7000/7006区域面临强大技术阻力。

新西兰央行将在2月9日举行政策会议，外界预料央行将维持利率在1.75%不变。(完)

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