澳新汇市：澳元和新西兰元走高，因全球经济增长加速

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
交易员表示，美元在过去两个月涨了一大段，市场已有庞大的美元多仓，使得美元极容易因为一点儿小新闻就突然拉回。
澳元也从近来澳洲主要大宗商品价格走强获得直接支撑，特别是铁矿石和煤价。
澳洲央行本周公布的12月商品指数较前月上升9.3%，较上年同期上升将近40%。
新西兰元兑美元 守在0.6977美元，隔夜上涨0.8%，但在0.7000/7006区域面临强大技术阻力。
新西兰央行将在2月9日举行政策会议，外界预料央行将维持利率在1.75%不变。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/李婷仪 审校 戴素萍/高琦)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。