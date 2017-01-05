《国际主要央行公开市场操作一览》--1月5日

路透上海1月5日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行12月20日维持货币政策不变，并上调对经济的评估，令市场愈发认为未来政策方向可能为升息而非降息。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作： 2017/1/4 隔夜逆回购 -2,664.68 0.50%(固定利率)

1/3 隔夜逆回购 -2,872.36 0.50%(固定利率) 2016/12/30 四天逆回购 -4,683.55 0.50%(固定利率)

12/29 隔夜逆回购 -3,464.72 0.50%(固定利率)

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永久操作： 2017/1/4 买入MBS 12.47 --

1/3 买入MBS 22.16 --

1/3 买入MBS 14.23 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的12月会议记录显示，几乎所有联储决策者都认为，特朗普政府的财政刺激政策，可能促进经济加速成长，很多与会委员预计，联储将会以更快的步伐升息。会议记录显示，候任总统特朗普作出的减税、基建支出和放松监管承诺，引发联储内部观点普遍发生转变。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/4 七天期反向交易 21.35亿美元 1.16%(固定利率)

1/3 七天期反向交易 340.055 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行执委科尔在接受德国一家报纸访问时称，央行未讨论结束资产购买计划的问题。不过，他表示，这迟早会在未来某个时点发生。“目前还没有将资产购买规模削减至零的计划。欧洲央行管委会甚至没有讨论过这个问题。未来需要讨论货币政策正常化，但在启动讨论时需要谨慎，”他在接受证券报访问时说。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 332,830

上周三 332,280

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当期变化 +550

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本经济新闻报导，日本央行总裁黑田东彦表示，随着全球不利因素消退，他预计日本经济明年将稳步复苏。黑田东彦在日经刊出的专访中表示，“必要时我们可以采取许多举措”来刺激经济增长。但他指出，全球经济前景向好、日股上扬以及日圆过度上涨的势头逆转，将使日本经济明年得以维持稳步复苏。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行总裁彭淮南称，台湾目前需求迟缓，通膨压力相对温和，必要时央行将采取妥适的货币政策。他并指出，通常物价要超过2%，央行才会采取行动，而可能的措施包括：利率、货币调整、选择性信用管制。

--台湾央行周三发行3,115.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,108亿台币，发行余额增1,007.5亿台币。

--台湾央行周二发行4,060.8亿台币定存单，较当日到期定存单金额5,565.3亿台币，发行余额减1,504.5亿台币。 (完)