《汇市简讯》美元指数在亚洲市场走软，信号料转为偏空

0236GMT * 美元指数在亚洲市场下跌0.45%，获利了结仍在持续，开盘跌0.7% * 市场走势不一；E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油下滑0.4 %，日经指数小跌0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * 美元指数下跌令动能研究偏空，5日、10日与20日移动均线冲突， 呈现中性格局 * 若收在10日移动均线102.59下方，较为不利；若低于102.14，即12 月至1月升势的38.2%回档位，则空头趋势确立 * 亚洲市场交投区间102.03/102.45为初步支撑/阻力 * 图表： reut.rs/2jbZAJ6 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 张涛)