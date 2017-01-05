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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 10:55 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场走软，信号料转为偏空

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    * 美元指数在亚洲市场下跌0.45%，获利了结仍在持续，开盘跌0.7%
    * 市场走势不一；E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油下滑0.4
%，日经指数小跌0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6%
    * 美元指数下跌令动能研究偏空，5日、10日与20日移动均线冲突，
呈现中性格局
    * 若收在10日移动均线102.59下方，较为不利；若低于102.14，即12
月至1月升势的38.2%回档位，则空头趋势确立
    * 亚洲市场交投区间102.03/102.45为初步支撑/阻力
    * 图表： reut.rs/2jbZAJ6
    (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 张涛)
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