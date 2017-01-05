台湾股市：连四日收升至三周新高，受台币劲扬及股王大立光大涨带动

路透台北1月5日 - 台湾股市周四放量连四日收升，站上9,300点大关并创三周新高。分 析师表示，受股王大立光 大涨及台币劲扬带动，今天台股开低收高，短线有望继 续上扬。 台湾加权股价指数 收涨0.77%，至9,358.14点；今日成交初值 为762. 79亿台币，上交易日修正后为572.99亿。 〞股王大立光发威，早上台币大升，大家预期外资今天将买超，元月上旬指数还会有高 点。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 大立光收涨7.14%，报4,050台币。 他表示，因外资调高大立光目标价至每股5,000台币，大盘在股王〞发威〞大涨，且预 期外资已归队激励下，指数收盘攻克9,300点，短线仍有高点可期。 日盛投顾分析师钟国忠指出，从今天成交量进一步扩增至逾760亿台币、大立光收盘大 涨观察，显示外资已回流，明日指数有望挑战9,400点大关；短线观察重点则在台积电<2330 .TW>等大型股表现，及今天外资在期货市场的期货净多单是否由减少转成增加。 他认为，台股指数因连续三日站稳月线使多头信心逐渐回流，短线大盘将呈高姿态往上 推升走势，预估元月高点最慢应在下周的下半周，指数有望挑战前波高点9,430点。 亚股周四连续第八个交易日走高，受美国股市进一步上涨提振，隔夜油价反弹也给能源 类股带来支撑。 受人民币和韩元等亚币劲升，及外资汇入激励，台币兑美元 今天大幅走升，午 后更是进一步升破32元大关，劲升逾3角。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,300-9,400点。 本地时间14:33，亚洲主要股市涨跌互见，香港恒生指数 涨1.43%、上证指数<.SS EC>涨0.15%；MSCI亚太明晟指数 则涨1.24%。(完)