《全球汇市》美元进一步远离14年高位，市场对特朗普具体施政拭目以待

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0519 1.0486 +0.31 +0.06 1.0513 美元/日圆 116.38 117.24 -0.73 -0.42 116.87 欧元/日圆 122.42 122.92 -0.41 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0184 1.0200 -0.16 +0.06 1.0178 英镑/美元 1.2323 1.2317 +0.05 -0.11 1.2336 美元/加元 1.3281 1.3300 -0.14 -1.11 1.3430 美元/离岸人民币 6.8781 6.8658 +0.18 -1.36 6.9726 澳元/美元 0.7287 0.7283 +0.05 +1.00 0.7215 新西兰元/美元 0.6989 0.6969 +0.29 +0.69 0.6941 澳元/日圆 84.860 85.320 -0.54 +0.64 84.320 新西兰元/日圆 81.590 81.590 +0.00 +0.52 81.170 英镑/日圆 143.48 144.46 -0.68 -0.37 144.02 澳元/新西兰元 1.0431 1.0440 -0.09 +0.46 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/侯雪苹/张涛/李爽/徐文焰；审校 戴素萍/郑茵/龚芳/李婷仪/白云)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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