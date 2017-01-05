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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 12:09 BJT

《全球汇市》美元进一步远离14年高位，市场对特朗普具体施政拭目以待

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0519  1.0486  +0.31  +0.06  1.0513
    美元/日圆            116.38  117.24  -0.73  -0.42  116.87
    欧元/日圆         122.42  122.92  -0.41  -0.58  123.14
    美元/瑞郎            1.0184  1.0200  -0.16  +0.06  1.0178
    英镑/美元            1.2323  1.2317  +0.05  -0.11  1.2336
    美元/加元            1.3281  1.3300  -0.14  -1.11  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8781  6.8658  +0.18  -1.36  6.9726
    澳元/美元            0.7287  0.7283  +0.05  +1.00  0.7215
    新西兰元/美元        0.6989  0.6969  +0.29  +0.69  0.6941
    澳元/日圆         84.860  85.320  -0.54  +0.64  84.320
    新西兰元/日圆     81.590  81.590  +0.00  +0.52  81.170
    英镑/日圆         143.48  144.46  -0.68  -0.37  144.02
    澳元/新西兰元     1.0431  1.0440  -0.09  +0.46  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/侯雪苹/张涛/李爽/徐文焰；审校 戴素萍/郑茵/龚芳/李婷仪/白云)
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