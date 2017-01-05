新加坡金融：检方对瑞士安勤私人银行新加坡分支经理提起16项指控

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透新加坡1月5日 - 新加坡检方周四对瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank AG)的新加坡分支经理发起16项指控，这是针对马来西亚国有基金一马发展(1MDB)丑闻调查的部分行动。
这家银行在瑞士国内也遭到调查，并且是去年第二家在新加坡被勒令停业的瑞士银行，第一家是BSI Bank。
因一马发展丑闻而形象受损的新加坡，正在努力重塑公平金融中心的声誉。
周四，新加坡检方针对安勤私人银行新加坡业务负责人Jens Sturzenegger提起多项指控，其中10项涉及提供虚假信息，五项涉及未披露可疑信息，一项涉及未上报可疑交易。
Sturzenegger是瑞士人，去年10月被捕。他的律师Tan Hee Joek告诉法院，Sturzenegger准备认罪。但目前尚不清楚他打算对哪些指控认罪。听证会定于1月11日举行。(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。