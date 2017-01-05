新加坡金融：检方对瑞士安勤私人银行新加坡分支经理提起16项指控

路透新加坡1月5日 - 新加坡检方周四对瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank AG)的新加坡分支经理发起16项指控，这是针对马来西亚国有基金一马发展(1MDB)丑闻调查的部分行动。

这家银行在瑞士国内也遭到调查，并且是去年第二家在新加坡被勒令停业的瑞士银行，第一家是BSI Bank。

因一马发展丑闻而形象受损的新加坡，正在努力重塑公平金融中心的声誉。

周四，新加坡检方针对安勤私人银行新加坡业务负责人Jens Sturzenegger提起多项指控，其中10项涉及提供虚假信息，五项涉及未披露可疑信息，一项涉及未上报可疑交易。

Sturzenegger是瑞士人，去年10月被捕。他的律师Tan Hee Joek告诉法院，Sturzenegger准备认罪。但目前尚不清楚他打算对哪些指控认罪。听证会定于1月11日举行。(完)